Über einen Transfer von Mohamed Salah in die Türkei wird seit längerem spekuliert. Ägyptens Torjäger ist inzwischen dort angekommen

Trabzon (dpa) - Ein Wechsel des ägyptischen Stürmerstars Mohamed Salah zum türkischen Spitzenclub Trabzonspor rückt immer näher. Der langjährige Angreifer des FC Liverpool ist heute wie zuvor vom Verein angekündigt am Flughafen Istanbul eingetroffen, wie Bilder auf der Plattform X zeigen. Salah war dort bereits in einem Trikot von Trabzonspor zu sehen, das am Dienstagabend Verhandlungen über einen Transfer bestätigt hatte.

Hunderte Fans begrüßten Salah am Flughafen. «Trabzonspor, seid Ihr bereit? Ich kann Euch hören. Wir sehen uns bald», sagte der Angreifer in einem Video, das der Ex-Meister aus der Stadt Trabzon am Schwarzen Meer verbreitete.

Bereits seit längerem wird über die Verpflichtung von Salah spekuliert, der mit Ägyptens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft höchst unglücklich ausgeschieden war. Gegen den späteren Finalisten Argentinien gab es im Achtelfinale nach einer 2:0-Führung in der Schlussphase noch eine 2:3-Niederlage. Die Ägypter hatten dabei mit der Schiedsrichterleistung und einer Entscheidung unmittelbar vor dem entscheidenden Treffer gehadert.