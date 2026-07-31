Marc-André ter Stegen hat keine leichte Zeit hinter sich. Nun steht der Torwart vor einer neuen Herausforderung.

Amsterdam (dpa) – Der Wechsel von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam steht laut Transferexperte Fabrizio Romano unmittelbar bevor. Demnach soll der Nationaltorwart an diesem Wochenende seinen Medizincheck beim niederländischen Traditionsclub absolvieren.

Der 34 Jahre alte ter Stegen hat unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter hatte sich ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln.

Allerdings zog sich der Ex-Gladbacher gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.