Mit 18 hatte Julian Draxler die erste Million auf dem Konto. Am Anfang seiner Karriere habe er «einigen Unsinn» angestellt. Für Luxusmode und Autos gab er viel aus. Sein Vater stellte eine Regel auf.

Berlin (dpa) – Zwei Mercedes und Essen beim Sterne-Koch in Paris: Der 2014er-Weltmeister Julian Draxler hat über das Luxusleben im Profifußball berichtet. «Mit 17 war ich Einkommensmillionär. Die erste Million auf dem Konto habe ich dann mit 18 geknackt», sagte der 58-malige Nationalspieler dem Wirtschaftsmagazin «Capital».

Einen Teil des Geldes habe er damals für Luxusmode und teure Autos ausgegeben, er habe mit den gestandenen Profis mithalten wollen, berichtete der heute 33-Jährige, der einst mit 17 Jahren sein Profidebüt beim FC Schalke 04 gegeben hatte. «Ich war schon ein bisschen der klischeehafte Fußballer», so Draxler. «Ich habe anfangs schon einigen Unsinn angestellt.» Zeitweise habe er sich zwei Mercedes geleistet.

Vater stellt Sparregel auf

Sein Vater habe aber einen Blick auf das Geld gehabt und mit ihm eine Sparregel vereinbart. «Mit 25 Prozent kannst du machen, was du willst, 75 Prozent legst du zur Seite», lautete die Abmachung. Draxler, der über den VfL Wolfsburg bei Paris Saint-Germain landete, erfuhr beim französischen Hauptstadtclub eine neue Dimension des Luxuslebens, wie etwa beim Einstandsessen. «In Wolfsburg wäre man vielleicht zu Vapiano gegangen, in Paris gehst du auf Sterne-Niveau mitten in der Stadt essen.»

Trotz seines großen Talents konnte Draxler in der Nationalmannschaft aber keine prägende Rolle einnehmen. Inzwischen spielt er in Katar.