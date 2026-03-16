Carney Chukwuemeka und Paul Wanner wechseln zur österreichischen Nationalmannschaft. Teamchef Ralf Rangnick sieht sie für viele Jahre als festen Bestandteil der Nationalmannschaft.

Wien (dpa) – Ex-Bayern-Talent Paul Wanner und BVB-Bundesligaprofi Carney Chukwuemeka sind nach ihrem Nationenwechsel direkt für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Teamchef Ralf Rangnick berief das Duo für die beiden WM-Tests in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) in den ÖFB-Kader.

«Wir sind froh, dass sie sich für uns entschieden haben. Sie haben während des Lehrgangs jetzt natürlich die Möglichkeit, sich für die WM zu empfehlen. Auf die nächsten zehn bis zwölf Jahre gesehen, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass sie uns weiterhelfen werden», sagte Rangnick.

Entscheidung pro Österreich

Anfang März hatte der 20-jährige Wanner seinen Wechsel bekanntgegeben. Der gebürtige Österreicher, der nach seinen Stationen beim FC Bayern München, dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg seit dem vergangenen Sommer bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden spielt, hatte zuvor alle U-Nationalmannschaften Deutschlands durchlaufen. Zuletzt trug er neunmal das Trikot der U21-Auswahl.

Nur wenige Tage später war auch der Verbandswechsel von Borussia Dortmunds Talent Chukwuemeka (22) bekanntgeworden. Der in England ausgebildete Chukwuemeka wurde in Wien geboren, bereits als Kleinkind zog er mit seiner aus Nigeria stammenden Familie aber nach Großbritannien. Chukwuemeka wechselte Anfang 2025 zunächst auf Leihbasis vom FC Chelsea, ab Sommer dann fest zum BVB. Beim englischen Verband hatte er in diversen U-Mannschaften gespielt.