Die Gratulationen für Harry Kane hören nicht auf. Jetzt löst der frisch gekürte Weltfußballer den früheren Torhüter Peter Shilton als englischen Rekord-Nationalspieler ab.

London (dpa) – Fußball-Star Harry Kane hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Der englische Kapitän lief im Nations-League-Spiel gegen Kroatien zum 126. Mal für die Three Lions auf und ist damit alleiniger Rekord-Nationalspieler seines Heimatlands. Zuvor hatte der 33 Jahre alte Profi des FC Bayern München die Bestmarke mit Ex-Torwart Peter Shilton geteilt.

Shilton und auch Prinz William gratulierten dem frisch gekürten Gewinner des Ballon d'Or vor dem Anpfiff im Wembley-Stadion. Von William bekam er ein eingerahmtes England-Trikot mit der Rückennummer 126 geschenkt. Auch Kroatiens Star Luka Modric, der zunächst nur auf der Bank saß, überreichte Kane ein Geschenk zu dem Anlass. Vor der Bank aus applaudierte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.

So schwärmt Shilton von seinem Nachfolger

Als Nachfolger könne er sich «niemand Besseren als Harry vorstellen», hatte Shilton vor dem Spiel in Interview auf der Internetseite des Weltverbands FIFA gesagt, «nicht nur wegen seiner Bilanz als Fußballer, sondern auch wegen des Menschen, der er ist. Er ist ein großartiger Profi und hat eine makellose Karriere.»