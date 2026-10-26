Wer den Ballon d'Or gewonnen hat, ist eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis. Oder doch nicht? Kurz vor der Vergabe sorgen Internetartikel für Aufregung.

London (dpa) - Harry Kane? Kylian Mbappé? Oder doch Lamine Yamal? Kurz vor der feierlichen Vergabe des Ballon d'Or in London haben vermeintlich offizielle Würdigungen der Organisatoren für den eigentlich noch gar nicht bekanntgegebenen Sieger für Aufregung gesorgt. In den sozialen Netzwerken wurden vielfach Links zu Artikeln geteilt, die über die Internetseite des Preises allerdings nicht zu erreichen waren.

Eine Stellungnahme dazu gab es zunächst nicht. Da sowohl für Bayern-Star Kane als auch für Real Madrids Mbappé und Barcelonas Yamal Sieger-Texte vorlagen, könnte es sich um nur vorbereitete und versehentlich gemeinsam freigeschaltete Texte handeln. Wer die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hat, ließ sich daraus nicht ableiten.

Die goldenen Bälle in den verschiedenen Kategorien, darunter auch für die beste Spielerin der vergangenen Saison, werden am Abend (21.00 Uhr MEZ/DAZN) im Palladium-Theater der britischen Hauptstadt vergeben.