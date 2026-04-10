Fünf Tage vor dem Duell mit Bayern München schwächelt Real Madrid wieder. Was das 1:1 gegen Girona für die Meisterschaft bedeutet.

Madrid (dpa) – Real Madrid hat fünf Tage vor dem Königsklassen-Rückspiel bei Bayern München in der spanischen Liga den nächsten Rückschlag für seine Titelambitionen kassiert. Die Königlichen kamen gegen den FC Girona zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Real hatte das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Bayern am vergangenen Dienstag im Estadio Santiago Bernabéu mit 1:2 verloren.

Vor dem Rückspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) schonte Real-Trainer Álvaro Arbeloa unter anderem den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold. Gegen Girona waren die Madrilenen die überlegene Mannschaft, ohne zu glänzen. Die Führung von Real durch Fede Valverde (52. Minute) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Superstar Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.). Kurz darauf wurde dem Franzosen ein Elfmeterpfiff verwehrt.

Barcelona kann für Vorentscheidung sorgen

In der Tabelle ist Real Zweiter. Die Chancen auf den Titel sind aber nur noch gering. Der FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick empfängt am Samstagabend Espanyol zum Derby und kann seinen Vorsprung auf neun Punkte ausbauen.

Der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen ist aktuell von Barcelona an Girona ausgeliehen. Allerdings hatte sich der 33-Jährige nur kurz nach seinem Wechsel am Oberschenkel verletzt und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer verpassen.