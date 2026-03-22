Madrid (dpa) – Bayern Münchens Champions-League-Gegner Real Madrid hat in einem hitzigen Stadtderby seine Chancen in der spanischen Fußball-Meisterschaft gewahrt. Dank eines Doppelpacks von Vinícius Júnior setzten sich die Königlichen in einer packenden Partie mit 3:2 (0:1) gegen Atlético Madrid durch. Damit liegt Real als Zweiter der Tabelle weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der am Nachmittag 1:0 gegen Rayo Vallecano gewonnen hatte.

Real geriet trotz einer guten ersten Halbzeit durch einen Treffer des früheren Bundesliga-Profis Ademola Lookman in der 33. Minute in Rückstand. Nach der Pause entwickelte sich ein spektakulärer Schlagabtausch. Vinícius Júnior glich per Foulelfmeter aus (52.), Fede Valverde traf kurz darauf zum 2:1 für die Gastgeber (55.). Atlético kam durch ein herrliches Fernschusstor von Nahuel Molina (66.) zum 2:2, ehe Vinícius Júnior das Siegtor für Real gelang (72.).

In der Schlussphase wurde es durch eine Rote Karte für Fede Valverde noch einmal eng für die Hausherren, doch Real rettete den knappen Vorsprung mit etwas Glück über die Zeit. Im Viertelfinale der Champions League trifft das Team von Trainer Álvaro Arbeloa nach Ostern auf den deutschen Meister FC Bayern.