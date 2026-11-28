Ein Interview bringt Chelsea-Verteidiger Wesley Fofana in Nottingham ins Visier der eigenen Fans. Bei der Niederlage verschuldet der Franzose darüber hinaus auch noch einen Elfmeter.

Nottingham (dpa) – Chelsea-Verteidiger Wesley Fofana ist bei der Premier-League-Niederlage bei Nottingham Forest (2:3) nach einem nicht autorisierten Interview von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sangen die Gäste-Fans des kriselnden Londoner Fußballclubs zudem den derben Sprechchor «Fuck off Fofana, you’re not welcome here». Das heißt so viel wie: «Verpiss dich Fofana, du bist hier nicht willkommen».

Fofana verursacht Elfmeter

Die Pfiffe waren jedes Mal zu hören, als Fofana am Freitagabend den Ball berührte. Kurz nach dem Seitenwechsel verursachte der 25-Jährige dann auch noch einen Elfmeter, der das zwischenzeitliche 2:0 für Nottingham zur Folge hatte. Ein paar Minuten später wurde Fofana ausgewechselt. Der Abwehrspieler war im Sommer 2022 für angeblich rund 80 Millionen Euro von Leicester City zum FC Chelsea gewechselt.

Wenige Tage vor der Partie gegen Nottingham war ein Interview des Verteidigers mit dem französischen YouTuber Zach Nani ohne Erlaubnis des Clubs veröffentlicht worden. In dem Interview erweckte Fofana unter anderem den Eindruck, über seinen verschossenen Elfmeter beim Aus im englischen Ligapokal gegen den FC Liverpool zu scherzen.

Alonso: «Wir müssen zusammenhalten»

«Wir müssen zusammenhalten, und jeder, der in der Kabine ist, jeder im Team wird gebraucht», sagte Chelsea-Coach Xabi Alonso nach der Niederlage gegen Nottingham. Der frühere Meistertrainer von Bayer Leverkusen kassierte mit den Londonern die dritte Pflichtspielpleite in Folge. «Wir müssen helfen und diese schwierigen Momente gemeinsam durchstehen, und wir lassen niemanden außen vor», erklärte Alonso.

Auf die Frage, ob die Reaktion der Chelsea-Fans es künftig schwieriger mache, Fofana aufzustellen, antwortete der Spanier: «Nun, ich denke zuerst an die Zeit direkt nach dem Spiel und an die nächsten Spiele. Wir werden sehen.»