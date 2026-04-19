Einen Titel kann Florian Wirtz mit Liverpool nicht mehr gewinnen. Aber das Minimalziel Champions-League-Qualifikation ist greifbar, weil die Reds im Derby beim FC Everton einen späten Sieg feiern.

Liverpool (dpa) – Der englische Fußball-Meister FC Liverpool hat im Rennen um einen Champions-League-Platz einen riesigen Schritt gemacht und das Merseyside-Derby beim FC Everton gewonnen. Kapitän Virgil van Dijk köpfte die Reds in der Nachspielzeit zum 2:1 (1:1)-Sieg. Mohamed Salah, der den Verein am Saisonende verlassen wird, erzielte sein neuntes Derby-Tor und egalisierte den Rekord von Steven Gerrard.

Everton mit besserem Start, Liverpool effizient

In einer intensiven Partie im neuen Hill-Dickinson-Stadion erwischte Everton zunächst den besseren Start. Die Gastgeber begannen offensiv druckvoll und hatten zunächst mehr vom Spiel. Nachdem Beto die beste Gelegenheit zur Führung vergeben hatte, beförderte Iliman Ndiaye den Ball nach einer knappen halben Stunde ins Netz. Doch nach VAR-Überprüfung wurde das Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Im direkten Gegenzug traf Liverpool nach einem schnellen Angriff. Cody Gakpo bediente Salah (29. Minute), der frei am zweiten Pfosten auftauchte und den Ball mühelos an Everton-Keeper Jordan Pickford vorbei einschob. Everton brauchte einen Moment, um sich von dem bitteren Rückschlag zu erholen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie zwischen den beiden Mannschaften, die vor dem Spiel nur fünf Punkte trennten. Beto (54.) erzielte den verdienten Ausgleich für die Gastgeber. Pech für Liverpool: Torwart Giorgi Mamardashvili verletzte sich dabei und musste ausgewechselt werden.

Die Reds erhöhten den Druck und belohnten sich nach 100 gespielten Minuten. Als alles nach einem Remis aussah, sorgte Van Dijk (90.+10) mit seinem Kopfball für riesigen Jubel in der Gästekurve.

Liverpool nun sieben Punkte vor Chelsea

Damit festigten die Reds, die in der laufenden Saison nach zwei 0:2-Niederlagen gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden sind und keine Titelchance mehr haben, Tabellenplatz fünf. Weil der strauchelnde Konkurrent FC Chelsea gegen Manchester United verloren hatte, vergrößerte sich Liverpools Vorsprung auf den Tabellensechsten auf sieben Punkte.