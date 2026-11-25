Die Fußball-WM der Männer war gerade erst, die der Frauen kommt 2031, Olympia steht 2028 an. Nun erhalten die USA auch noch den erneuten Zuschlag für die Copa América. Das ruft Kritiker auf den Plan.

Luque (dpa) – Mit dem erneuten Zuschlag für den kontinentalen Fußball-Wettbewerb Copa América im Sommer 2028 haben sich die USA das nächste Sport-Großevent gesichert – und damit auch Kritik ausgelöst.

Die Vergabeentscheidung, über die die amerikanischen Fußballverbände Conmebol (Südamerika) und Concacaf (Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik) informierten, reiht sich ein in eine Serie: Die Fußball-WM der Männer, deren Spiele zu 75 Prozent in den USA ausgetragen wurden, ist gerade erst vier Monate her. Zwei Jahre zuvor fand dort die bislang letzte Ausgabe der Copa América statt, 2025 auch die Club-WM. Hinzu kommen unter anderem die Olympischen Sommerspiele von Los Angeles, die 2028 nur wenige Tage nach der Copa América starten, sowie die Fußball-WM der Frauen im Jahr 2031, deren Vergabe unter anderem an die USA in dieser Woche verkündet wurde.

Kritik an der Vergabe

Auch Ecuador hatte Interesse gezeigt, die Copa América erstmals seit 1993 wieder auszutragen. In südamerikanischen Medien und sozialen Netzwerken gab es Kritik an der erneuten Vergabe an die USA: «Die Conmebol hat Gefallen daran gefunden und verlagert die Copa América in die Vereinigten Staaten», schrieb die chilenische Zeitung «La Tercera». Der Wettbewerb gehöre nun nicht mehr Südamerika. Auf der Plattform X äußerten zahlreiche Nutzer ihren Unmut. Moniert wurde der Ausverkauf südamerikanischer Fußballtradition zugunsten kommerzieller Interessen.

Auch nördlich des Rio Grande gab es Kritik. So machte das US-Sportmedium «The Athletic» eine Fokussierung auf kommerzielle Erwägungen aus und schrieb: «Jüngste Turniere in den USA (...) haben zu einem Umsatzanstieg geführt. Doch wenn man die Zahlen einmal beiseitelässt, verliert der 110 Jahre alte Wettbewerb wichtige kulturelle Bedeutung, die man mit Geld nicht kaufen kann.»

Ursprünglich rein südamerikanisches Fußballturnier

Die Copa América war ursprünglich ein rein südamerikanisches Fußballturnier. Sie wurde 1916 erstmals ausgetragen und ist der älteste noch bestehende kontinentale Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften. Seit den 1990er-Jahren werden auch Teams aus anderen Kontinentalverbänden eingeladen. 2016, zum 100-jährigen Jubiläum, fand der Wettbewerb erstmals außerhalb Südamerikas, in den USA, statt.

Die 49. Ausgabe findet vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 statt. An dem Turnier nehmen die Nationalmannschaften der zehn Mitgliedsländer der Conmebol und sechs Vertreter der Concacaf teil.

Pressemitteilung Conmebol

Fußballverband Conmebol auf X

Bericht La Tercera

Präsidialamt Ecuador auf flickr.com

Pressemitteilung Concacaf