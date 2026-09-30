Über Jahre soll Manchester City betrogen und seine Finanzen geschönt haben. Es geht um rund eine Milliarde Euro. Wie geht es jetzt weiter?

Manchester (dpa) - Der Finanzskandal um Manchester City erschüttert den Fußball. Der englische Topclub wurde von einer unabhängigen Kommission in allen Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 für schuldig befunden worden. Was sagt der Verein dazu und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es genau?

Die Ergebnisse der Kommission beziehen sich im Kern auf die Jahre 2009 bis 2018. In dieser Zeit wurde Man City dreimal englischer Meister. Die Vorwürfe reichen von falschen Angaben zu Finanzen und Sponsoringeinnahmen bis zu unvollständigen Informationen über Trainer- und Spielergehälter.

Man City soll seine Einnahmen unter anderem mit Hilfe von Scheinverträgen mit Sponsoren künstlich erhöht und zugleich seine Kosten gedrückt haben. Dies verstößt gegen die Regeln der englischen Spitzenliga. Die Kommission bezifferte den Effekt des Modells im betroffenen Zeitraum auf mehr als 900 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,05 Milliarden Euro). Die Premier League wirft City zusätzlich mangelnde Kooperation bei der Aufklärung vor.

Ausgelöst worden waren die Ermittlungen durch die Enthüllungen der «Football Leaks» im «Spiegel». Nach mehrjährigen Ermittlungen hatte die Premier League den Club, der seit 2008 Scheich Mansour aus der Herrscherfamilie von Abu Dhabi gehört, im Februar 2023 angeklagt.

Welche Konsequenzen gibt es für Manchester City?

Abgesehen von einem jetzt schon riesigen Image-Schaden sind die Konsequenzen für den Champions-League-Sieger von 2023 noch nicht abzusehen. Über die Strafen soll in einer weiteren Anhörung vor der unabhängigen Kommission gesondert entschieden werden.

Welche Strafen könnte es geben?

Die Tragweite des Skandals hat der Liga-Chef schon deutlich gemacht. Richard Masters bezeichnete das Verfahren und die Entscheidung als «den bedeutendsten Fall in der Geschichte der Premier League». Auch die in Großbritannien für den Sport zuständige Ministerin Lisa Nandy erklärte, dass der Fall «äußerst ernst» sei. «Der Bericht der Premier League ist in seiner Deutlichkeit erschütternd.»

All das spricht für harte Sanktionen. Manchester City könnte ein massiver Punktabzug drohen. Sogar der Ausschluss aus der Premiere League wäre möglich. Dass Man City nachträglich Titel aberkannt werden, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Schon 2020 waren die Skyblues bestraft worden - damals von der UEFA. Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde der Club für zwei Jahre von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hob die Sperre auf und senkte eine Geldstrafe von 30 auf 10 Millionen Euro. Ob City nun zusätzlich von der UEFA Ungemach droht, ist offen. Laut Premier League wurden auch UEFA-Regeln gebrochen. Die Europäische Fußball-Union äußerte sich bislang nicht dazu.

Was sagt Manchester City selbst?

Der zehnmalige englische Meister beteuert seine Unschuld. Geschäftsführer Ferran Soriano behauptete, dass der Schuldspruch das Ergebnis «einer Verschwörungstheorie der Premier League» sei. In einem Statement kündigte Man City an, dass man Berufung einlegen werde. Die Entscheidung enthalte «eindeutige wesentliche Fehler in rechtlicher Hinsicht sowie bei Grundsätzen und Tatsachen» und sei daher nicht tragfähig, heißt es.

Zuvor hatte Clubchef Khaldoon al-Mubarak an die Fans geschrieben. Er sieht City im Visier von Gegnern. Es gebe «noch immer viele, die den Aufschwung unseres Clubs untergraben wollen», schrieb er.

Wer ist betroffen?

Im Prinzip sind alle Konkurrenten des Clubs über viele Jahre betroffen - manche stark, manche weniger stark. Der heutige Bundestrainer Jürgen Klopp erlebte als Trainer des FC Liverpool bittere Niederlagen gegen City. Manchester United verpasste 2011/12 durch ein ganz spätes City-Tor von Sergio Agüero im Fernduell die Meisterschaft, die stattdessen der Lokalrivale gewann.

Aber auch Mannschaften, die damals gegen die Skyblues verloren und deshalb aus einem Pokalwettbewerb ausschieden oder am Ende der Saison abstiegen, könnten Schadenersatz fordern. Neben den Strafen durch die Premier League könnten zusätzliche Klagen auf City zukommen.

Bei dem Club, der 2016 von Startrainer Pep Guardiola übernommen worden war, spielten zu jener Zeit auch deutsche Spitzenfußballer. So war der ehemalige Nationalspieler Ilkay Gündogan lange für City aktiv. Leroy Sané spielte ebenfalls dort. Auch der heutige Trainer des FC Bayern München, Vincent Kompany, erlebte die Skandaljahre in Manchester als Spieler mit.

Welche weiteren Reaktionen gibt es?

Der frühere City-Boss David Bernstein fordert einen Zwangsabstieg. «Wenn sich all das bestätigt und die Berufung scheitert, kann Manchester City nicht in der Premier League bleiben. Der Club muss eine schwere Strafe erhalten, die ihn aus der Premier League entfernt», sagte Bernstein dem britischen Sender BBC. «Die Sanktionen dürfen sich nicht auf Geld beschränken. Geld bedeutet den Eigentümern aus Abu Dhabi nicht viel», sagte Bernstein. Der 83-Jährige führte den Club von 1998 bis 2003 als Vorsitzender.

Auch der frühere Manchester-United-Kapitän Roy Keane reagierte fassungslos. «Wenn ich Spieler wäre, würde ich diese Medaillen zu 100 Prozent in die Tonne werfen. Natürlich würde man das - es ist Betrug», sagte Keane beim britischen Sender ITV Sport und fügte hinzu: «Sie wussten, dass sie damit vielen Menschen schaden würden, aber sie haben es trotzdem getan.»