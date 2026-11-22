Mauricio Pochettino erlebt bei Manchester United einen Einstand zum Vergessen. Nach früher Roter Karte geht United beim FC Liverpool unter. Florian Wirtz trifft sehenswert.

Liverpool (dpa) – Mauricio Pochettinos Debüt als Trainer von Manchester United ist gründlich misslungen. Ausgerechnet beim Erzrivalen FC Liverpool verlor United in Unterzahl mit 0:4 (0:2), auch weil Florian Wirtz eine hervorragende Leistung zeigte und für die Gastgeber traf. Nach der fünften Niederlage im elften Saisonspiel fiel Man United auf den vorletzten Tabellenplatz.

Rote Karte nach acht Minuten

Im Duell der beiden englischen Rekordmeister erwischte Pochettinos Team einen katastrophalen Start und musste bereits ab der achten Minute mit einem Mann weniger auskommen. Nach einem missglückten Querpass von Matthijs de Ligt versuchte Leny Yoro zu retten. Für seine Notbremse kurz vor dem Strafraum kassierte er die Rote Karte. Den folgenden Freistoß verwandelte Dominik Szoboszlai zum 1:0 (10.).

Nur drei Minuten später nutzte Wirtz ein Zuspiel von Rio Ngumoha sehenswert. Der deutsche Nationalspieler traf unter die Latte (13.) – sein zweites Premier-League-Tor in dieser Saison.

Starke Vorstellung von Wirtz

Wirtz zeigte ein starkes Spiel und lenkte viele gute Angriffe der Gastgeber. In der zweiten Hälfte bereitete er mehrere gute Chancen für Bradley Barcola vor, die jedoch ungenutzt blieben. Schließlich traf Ngumoha (66.) nach Vorarbeit von Barcola zum 3:0, der eingewechselte Victor Munoz erhöhte auf 4:0 (82.).

Liverpool hätte sogar noch höher gewinnen können, doch United-Torwart Senne Lammens verhinderte mit mehreren starken Paraden eine noch schlimmere Pleite beim Pochettino-Auftakt.

Der ehemalige Tottenham- und Chelsea-Coach war erst vor wenigen Tagen als Nachfolger des entlassenen Michael Carrick verpflichtet worden und hatte dafür seinen Posten als Nationaltrainer der USA aufgegeben. Auf den Argentinier wartet eine Menge Arbeit. Man United erlebt den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren. Liverpool klettert hingegen auf Tabellenplatz 4.