Dass Fans bei der WM in Amerika zehntausende Euro ausgeben können, ist seit Monaten klar. Nun macht ein TV-Sender ein kurioses Angebot, bei dem ein ausgewählter Anhänger ordentlich verdienen kann.

New York (dpa) – Der amerikanische TV-Sender Fox und das Job-Portal Indeed halten Ausschau nach einem Fan, der sich alle 104 Spiele der Fußball-WM in diesem Sommer ansieht – und dafür 50.000 US-Dollar (rund 42.500 Euro) kassiert. Das kuriose Angebot, bei dem genau eine Person gesucht wird, veröffentlichte der Sender rund fünf Wochen vor dem Start des Turniers, das von 11. Juni bis 19. Juli dauert und bei dem erstmals 48 Nationen an den Start gehen.

104 Spiele am Times Square

Einsatzort für den ungewöhnlichen Job ist der zentral gelegene Times Square in New York. In der Nähe der Metropole in East Rutherford steigt am 19. Juli das Endspiel des XXL-Turniers. «Einem engagierten Bewerber winkt die einmalige Chance, jede Geschichte, jede Nation und jeden aufregenden Moment hautnah mitzuerleben und zu feiern», sagte Robert Gottlieb als Marketing-Chef von Fox Sports.

Besonders herausfordernd wird die Aufgabe am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde. Dann finden gleich zwölf Mal zwei WM-Spiele gleichzeitig statt. Der gesuchte Fan sei dafür verantwortlich, «jede Minute des WM-Turniers» zu schauen und Social-Media-Inhalte während der WM zu erstellen. Die Rolle sei ideal für jemanden, «der die Begeisterung und die Emotionen des Turniers in Echtzeit einfangen kann».