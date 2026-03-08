Nach dem Elfmeterschießen im Glasgow-Derby stürmen Fans beider Teams das Spielfeld. Die Polizei greift ein. Der deutsche Rangers-Coach ist nach dem Aus enttäuscht.

Glasgow (dpa) – Ausschreitungen haben das Pokalspiel zwischen den erbitterten Glasgower Fußball-Rivalen Rangers und Celtic überschattet. Nachdem der frühere Gladbacher Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Treffer zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park.

Erst seien Gäste-Fans von Celtic auf den Rasen, dann hätten dies Anhänger der gastgebenden Rangers getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten. Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fußball-Verband FA kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle. Beide Clubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äußern.

Rangers-Coach Röhl: Ergebnis nicht verdient

Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0,so dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Die vom deutschen Coach Danny Röhl trainierten Rangers, für die auch der frühere Rostocker Hansa-Stürmer Ryan Naderi auflief, waren über weite Strecken überlegen. Allerdings vergaben die Hausherren zweimal vom Punkt, während alle vier Celtic-Schützen trafen.

«Das Ergebnis ist enttäuschend. Elfmeterschießen ist auch immer ein bisschen Glückssache. Wir waren die bessere Mannschaft über 120 Minuten», sagte Röhl nach dem sogenannten Old Firm Derby zwischen den beiden großen Glasgower Clubs. «Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber im Fußball geht es um Ergebnisse, und heute haben wir nicht das Ergebnis bekommen, das wir verdient haben.»