Der Nachfolger von Vincenzo Montella steht fest und heißt Sergen Yalcin. Er spielte selbst einst für die Türkei.

Istanbul (dpa) – Sergen Yalcin soll die türkische Fußball-Nationalmannschaft aus ihrer schweren sportlichen Krise herausführen. Der 53-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem Besiktas Istanbul trainierte, wurde vom türkischen Verband als Nachfolger von Vincenzo Montella bestätigt.

Nach dem frühen WM-Aus im Sommer und dem desaströsen Null-Punkte-Start in der Nations League nach vier Spielen hatte sich der Verband von dem 52 Jahre alten Italiener getrennt. Der Vertrag von Yalcin, einst als Profi selbst auch Nationalspieler, ist bis ins WM-Jahr 2030 gültig.