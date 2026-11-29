Florian Wirtz zeigt im Derby erneut eine starke Leistung und legt einen Treffer vor. Doch trotz früher Führung kommt der FC Liverpool beim Lokalrivalen Everton nicht über ein Remis hinaus.

Liverpool (dpa) – Der FC Liverpool hat im Merseyside-Derby den dritten Ligasieg in Serie verpasst. Die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola kam am Sonntag Lokalrivalen beim FC Everton trotz früher Führung nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Dominik Szoboszlai erzielte in der fünften Minute den einzigen Treffer für die Reds nach einer Vorlage des erneut starken Florian Wirtz.

Wirtz blitzschnell auf Szoboszlai

Wirtz, der sich seit Wochen in guter Form zeigt, reagierte gedankenschnell, als der Ball nach einem Klärungsversuch von Everton bei ihm landete. Der deutsche Nationalspieler passte direkt zu Szoboszlai, der den Ball unhaltbar für Everton-Keeper Jordan Pickford ins linke Eck beförderte. Liverpool hatte unmittelbar danach noch weitere Chancen, scheiterte aber im Abschluss.

Everton ließ sich durch den Rückstand nicht beeindrucken und brachte Liverpool immer wieder in Bedrängnis. Der Ausgleich fiel in der 25. Minute durch ein Eigentor des früheren Leverkuseners Jeremie Frimpong, der den Ball nach einem Everton-Freistoß mit einem missglückten Klärungsversuch ins eigene Netz bugsierte.

Liverpool setzte die Gastgeber unter Druck. Wirtz hatte in der 35. Minute die beste Chance zur erneuten Führung, scheiterte aber an Pickford. Nach der Pause waren die Gäste die klar überlegene Mannschaft, fanden aber kaum Lücken in der tief stehenden Everton-Defensive. Am Ende blieb es beim Remis.

Sechs Punkt Abstand auf Spitzenreiter Arsenal

Mit einem Sieg hätten sich Wirtz und Co. zumindest vorläufig auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle verbessert. So lag Liverpool nach dem Abpfiff mit 22 Punkten als Tabellenvierter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal, der am Abend noch auf Manchester City traf.