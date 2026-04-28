Luka Modric hat sich nach einem Zusammenprall in der Serie A das Jochbein gebrochen. Schafft er es rechtzeitig zur Fußball-WM.

Zagreb (dpa) – Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic rechnet trotz des Jochbeinbruchs von Luka Modric fest mit seinem Anführer. «Ich bin zuversichtlich, dass die Genesung planmäßig verläuft und Luka uns als Kapitän bei einem weiteren großen Turnier im Sommer anführen wird», sagte der Coach nach einem Gespräch mit Modric.

Der Ex-Weltfußballer hatte sich im Serie-A-Spiel von Traditionsclub AC Mailand gegen Juventus Turin am Sonntag die Verletzung zugezogen und musste anschließend operiert werden. Der 40-Jährige wird den Rest der Saison für die Rossoneri verpassen. Seine fünfte WM-Teilnahme ist fraglich.

Modric steht seit vergangenem Sommer für Milan auf dem Platz, er unterschrieb dort einen Einjahresvertrag mit der Option auf Verlängerung bis Mitte 2027. Zuvor spielte der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Kroatien bei Real Madrid.

Mit Kroatien wurde Modric 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter. Bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko trifft das Team in der Vorrunde auf England, Panama und Ghana.