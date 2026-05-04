Dank Jérémy Doku: Manchester City erkämpft sich in der Schlussphase beim FC Everton zumindest ein Unentschieden. Im Kampf um den Titel lässt das Team dennoch Federn.

Liverpool (dpa) – Trotz einer Aufholjagd hat Manchester City im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft gepatzt. Der Tabellenzweite der Premier League trennte sich auswärts vom FC Everton 3:3 (1:0) und hat nun bei einem Spiel weniger fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal aus London, der an diesem Spieltag mit einem 3:0 gegen den FC Fulham vorgelegt hatte. Everton darf indes weiter von einer Teilnahme am Europapokal träumen.

Zunächst ging das Team von Star-Trainer Pep Guardiola dank eines sehenswerten Treffers des belgischen Nationalspielers Jérémy Doku in Führung (43.). Doch die Gastgeber, bei denen der frühere Freiburger Merlin Röhl in der Startelf stand, hielten dagegen.

Hektik in der zweiten Halbzeit

Sie machten es dem Favoriten aus Manchester über weite Strecken schwer und belohnten sich nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern zwischen der 68. und 81. Minute. Beim 1:1 profitierte der eingewechselte Thierno Barry von einem Fehlpass des City-Verteidigers Marc Guéhi. Nur fünf Minuten später drehte Jake O'Brien das Spiel und Barry legte das dritte Tor nach.

Doch der Vorsprung reichte Everton nicht: In einer hektischen Schlussphase gelang Manchester durch Erling Haaland (83.) und erneut Doku doch noch der Ausgleich.