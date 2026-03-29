Interimscoach Igor Tudor sollte die Saison von Tottenham Hotspur retten. Stattdessen taumelt der Premier-League-Club dem Abstieg entgegen. Nun muss der kroatische Trainer gehen.

London (dpa) – Der stark vom Abstieg bedrohte Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat sich nach nicht einmal sechs Wochen von Interimstrainer Igor Tudor getrennt. Der kroatische Coach hatte das Amt erst im Februar von Vorgänger Thomas Frank übernommen und sollte die Spurs eigentlich bis zum Saisonende betreuen.

Allerdings verschärfte sich die Krise unter dem 47-Jährigen nur noch mehr und der Club muss ernsthaft um den Klassenverbleib bangen. Nach der 0:3-Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten Nottingham Forest, der Tottenham in der Tabelle überholte, zogen die Clubbosse nun in der Länderspielpause die Reißleine. Man habe sich «in beiderseitigem Einvernehmen» mit sofortiger Wirkung getrennt, teilten die Spurs mit. Ein Update zum neuen Cheftrainer solle zu gegebener Zeit folgen.

Ein Remis und vier Niederlagen in der Premier League

In fünf Ligaspielen holte Tudor mit den Londonern nur einen Punkt – beim 1:1 in Liverpool. In der Premier-League-Tabelle rutschten die Spurs auf Platz 17 ab. Nur noch ein Punkt trennt das Team von der Abstiegszone und dem Tabellen-18. West Ham United, der mit 0:2 bei Aston Villa verlor.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gewann man zwar zuletzt mit 3:2 gegen Atlético Madrid, schied nach der 2:5-Klatsche im Hinspiel allerdings aus.

Déjà-vu für Tottenham

Schon die vergangene Spielzeit beendete Tottenham Hotspur auf Platz 17 der Premier-League-Tabelle, hatte dabei jedoch 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Saison endete mit dem Gewinn der Europa League. Trainer Ange Postecoglou musste trotzdem gehen.

Mit dessen Nachfolger Thomas Frank, der vom FC Brentford gekommen war, lief es aber nur wenig besser. Die Spurs waren zuletzt in der Saison 1976/77 abgestiegen. Ein Jahr später gelang der direkte Wiederaufstieg.