Als TV-Experte erklärt Thomas Müller die WM, aber er kann es auch immer noch selbst: Mit einem Tor hilft er Vancouver im Kanada-Pokal zum Sieg.

Vancouver (dpa) – Thomas Müller hat sich aus der WM-Pause als TV-Experte mit einem Tor für die Vancouver Whitecaps zurückgemeldet. Im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Fußball-Pokals brachte der Weltmeister von 2014 sein Team mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Cavalry FC endgültig auf die Siegerstraße. Der Pokal-Titelverteidiger gewann die Partie am Ende mit 4:1 (1:1) und hat vor dem Rückspiel in Calgary beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug.

Wie angekündigt, absolvierte Müller nach seiner Auszeit als WM-Experte für MagentaTV nur einen Teilzeit-Einsatz. Er kam nach der Pause ins Spiel, traf in der 62. Minute nach einem schönen Angriff der Gastgeber per Abstauber und wurde in der 72. Minute wieder ausgewechselt. Der 36-Jährige hatte wenige Tage zuvor am TV-Mikrofon gesagt: «Ich hab's schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an.»