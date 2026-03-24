Rekordtorjäger Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid im Sommer und schließt sich Orlando City SC an. Dort wird die Hilfe des französischen Weltmeisters von 2018 dringend benötigt.

Madrid (dpa) – Stürmerstar Antoine Griezmann wechselt im kommenden Juli von Atlético Madrid in die nordamerikanische Profiliga MLS. Dort läuft der französische Fußball-Weltmeister von 2018 für Orlando City SC auf, wie sein künftiges Team mitteilte. Der 35 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Atlético Madrid, wo Griezmann mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2014 spielt, bestätigte den Wechsel. Bei dem spanischen Hauptstadtclub ist Griezmann mit 211 Toren Rekordtorschütze. 488 Mal lief er bislang für die Rojiblancos auf, nur drei Spieler kommen auf mehr Club-Einsätze. In Spanien spielte Griezmann auch für den FC Barcelona und Real Sociedad aus San Sebastián.

«Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen», sagte Griezmann laut Mitteilung seines neuen Teams. «Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Zukunftsvision gespürt, und das hat mich wirklich angesprochen.»

Trainerwechsel nach Fehlstart

Verstärkung kann das Team aus Florida gut gebrauchen. Von den ersten fünf Saisonspielen verlor Orlando vier und belegt aktuell den drittletzten Platz in der Tabelle. Erst vor gut zwei Wochen musste Chefcoach Óscar Pareja wegen des Fehlstarts gehen, Co-Trainer Martín Perelman übernahm interimsmäßig. Am vergangenen Wochenende gab es dennoch ein 0:5 gegen Nashville SC.