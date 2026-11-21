Rafael Nadel war bereits Ehrenmitglied von Real Madrid. Nun übernimmt er einen Posten im Vorstand des spanischen Traditionsclubs. Für das Vertrauen dankt er mit emotionalen Worten.

Madrid (dpa) – Rafael Nadal wird ein Königlicher auf höchster Ebene: Die spanische Tennis-Ikone gehört nun dem Vorstand von Real Madrid an.«Es ist eine unermessliche Verantwortung, die ich übernehme, um zu lernen und meinen Beitrag zu leisten», sagte die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste in einer Vereinsmitteilung.

Nadal wurde auf der außerordentlichen Generalversammlung nach Real-Angaben mit 99,5 Prozent der Stimmen gewählt. «Dieser Verein wird von Eltern an Kinder weitergegeben und verbindet. Er verbindet mich mit meiner Familie und meinen Freunden, mit denen ich gemeinsam die Spiele verfolge. Es ist eine riesige Freude und eine riesige Genugtuung», betonte er.

Die Ernennung des 40-Jährigen, der bereits Ehrenmitglied ist, war auch der einzige Tagesordnungspunkt. «Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass heute ein ganz besonderer Tag für unseren Verein ist – und persönlich auch für mich als Präsident von Real Madrid», sagte Real-Präsident Florentino Pérez: «Sein Name ist bereits Teil der weltweiten Sportgeschichte. Er hat etwas erreicht, was nur sehr wenigen gelingt: eine Legende zu werden, die in allen Teilen der Welt bewundert und respektiert wird.»