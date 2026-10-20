Cristiano Ronaldo ist 41 und gilt als Mustersportler. Sein Ex-Trainer Erik ten Hag schildert Erlebnisse aus der gemeinsamen Zeit bei Manchester United, die nicht ins Bild passen.

Manchester (dpa) – Erik ten Hag hat mehrere Jahre nach der gemeinsamen Zeit bei Manchester United gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo verbal nachgetreten. Der Niederländer, der im Sommer 2025 nach drei Spielen als Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen entlassen worden war, zeichnete im Gespräch mit dem Sportportal «The Athletic» ein Bild von Ronaldo, das nicht zum sonstigen Image des mittlerweile 41 Jahre alten Portugiesen passt.

Ronaldo habe Trainingseinheiten versäumt, bei Übungen nicht die erforderliche Herzfrequenz erreicht und nach einer 0:4-Niederlage bei Brentford im August 2022 bei einem Lauf nur zwei der drei geplanten Runden absolviert. «Ich habe ihn damit konfrontiert», sagte der 56-jährige ten Hag.

Er habe Ronaldo erklärt: «Ronnie, alle wollen für dich arbeiten, um dich in die richtige Position zu bringen. Aber wenn du dich nicht selbst in den Strafraum bringst, kannst du kein Tor schießen.» Ronaldo sei dazu nicht in der Lage gewesen, fügte ten Hag hinzu.

Weltklasse allein reicht nicht

An Ronaldos außergewöhnlichen Fähigkeiten ließ ten Hag keinen Zweifel. Der Portugiese gehöre zu den Größten der Fußballgeschichte. Gerade von einem Spieler dieses Kalibers habe er jedoch erwartet, mit gutem Beispiel voranzugehen und seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ten Hag wollte Manchester United mit konsequentem Pressing gegen den Ball spielen lassen. Ronaldo habe dieses Konzept jedoch nicht mittragen können. «Er konnte es einfach nicht.»

Zudem habe Ronaldo anderen Spielern vermittelt, sich im Training zu schonen. «Man hat Trainingseinheiten, da kann man die Beine schonen. Aber zuerst muss man trainieren, um das richtige Fitnessniveau zu erreichen.» Ten Hag zufolge habe Ronaldos Einstellung auch auf andere Spieler abgefärbt.

«Er hat mich im Stich gelassen»

Ten Hags Urteil über die Zusammenarbeit mit Ronaldo fiel entsprechend deutlich aus: «Er hat die Mannschaft im Stich gelassen, und er hat mich im Stich gelassen.»

«The Athletic» berichtet, Ronaldo habe auf eine Anfrage zu ten Hags Äußerungen bislang nicht reagiert. Ten Hag betreute den Portugiesen in der Saison 2022/23 rund ein halbes Jahr bei Manchester United. Im Januar 2023 verließ Ronaldo den englischen Traditionsclub und wechselte nach Saudi-Arabien. Auch ten Hags Zeit in Manchester endete vorzeitig: Im Oktober 2024 wurde der Niederländer entlassen.