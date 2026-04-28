Domenico Tedesco wird bei Fenerbahce nach zwei Niederlagen freigestellt – obwohl er mit dem Club gerade erst über eine weitere Zusammenarbeit gesprochen hatte.

Istanbul (dpa) – Seine Freistellung als Trainer von Fenerbahce Istanbul hat Domenico Tedesco nach eigenen Worten unvorbereitet erwischt. «Wir hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert», sagte der ehemalige Bundesliga-Coach der Deutschen Presse-Agentur. «Nun gehen wir nach der zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege.»

Der ehemalige Schalke- und Leipzig-Trainer hatte am Sonntag mit dem türkischen Traditionsclub das Derby bei Spitzenreiter und Stadtrivale Galatasaray mit 0:3 verloren und war einen Tag später von seinen Aufgaben entbunden worden. Insgesamt stand der 40 Jahre alte Coach in 45 Pflichtspielen an der Seitenlinie des 19-maligen türkischen Meisters.

«Das zeigt wieder einmal, wie schnelllebig der Fußball geworden ist», sagte Tedesco. «Als ich anfing, lautete die Zielsetzung, gemeinsam etwas aufzubauen, was auch nachhaltig ist. Wir wollten die Dinge zusammen etwas anders angehen als in der Vergangenheit vielleicht üblich.»

Tedesco hatte im September vergangenen Jahres am fünften Spieltag die Nachfolge von Startrainer José Mourinho bei Fenerbahce angetreten. Zuvor war er von Februar 2023 bis Januar 2025 für die belgische Nationalmannschaft verantwortlich.