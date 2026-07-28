Fußball
Tattoo mit Trainer auf Oberarm: Cucurella hält Versprechen
Marc Cucurella
Spaniens Weltmeister Marc Cucurella hat sich ein Tattoo seines Trainers auf den Arm stechen lassen. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Spaniens Star Marc Cucurella zeigt sein neues Tattoo: Das Gesicht seines Trainers und der WM-Pokal sind nun auf seiner Haut verewigt. Was steckt hinter seinem innigen Verhältnis zu Luis de la Fuente?

Lesezeit 1 Minute

Madrid (dpa) – Spaniens Fußball-Weltmeister Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst. Jetzt ziert ein neues Tattoo mit dem Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente samt WM-Pokal seinen linken Oberarm. Auf seinem Instagram-Kanal präsentierte der Neuzugang von Real Madrid ein Video von der Tattoo-Session. «Versprechen gehalten», schrieb Cucurella dazu. Bereits vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko hatte der Weltklasse-Verteidiger angekündigt, sich im Falle des Titel-Triumphs das Konterfei seines Trainers stechen zu lassen.

Zu Spaniens Coach De la Fuente hat Cucurella ein besonders inniges Verhältnis. Auch, weil der ihn der 65-Jährige schon im Nachwuchsbereich trainierte. «Er ist ein großartiger Mensch und ein hervorragender Trainer», sagte er mal.

Cucurella ist nicht aber nur wegen seiner zahlreichen Tattoos ein absoluter Hingucker auf dem Spielfeld: Auch seine wallende Haarpracht ist ein Markenzeichen des gebürtigen Katalanen. Der 28-Jährige gewann mit den Spaniern das WM-Finale gegen Titelverteidiger Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung.

In Deutschland wurde Cucurella bei der EM vor zwei Jahren durch sein ungeahndetes und vieldiskutiertes Handspiel in der Verlängerung des Viertelfinals gegen das DFB-Team zum großen Buhmann, Spanien gewann am Ende mit 2:1.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-451871/1

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