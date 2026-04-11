Die Kabine des FC Basel steht in Flammen, Fußballschuhe und Trikots der Profis werden vernichtet. Das hat Konsequenzen für das nächste Spiel des Clubs.

Basel (dpa) – Nach einem Kabinenbrand im eigenen Stadion steht der Schweizer Topclub FC Basel ohne Fußballschuhe und Trikots da und musste sein nächstes Spiel absagen. «Der Brand mit starker Rauchentwicklung verursachte erhebliche Schäden und zerstörte den gesamten Garderobenbereich der 1. Mannschaft vollständig», teilte der Verein mit. Die Flammen hatten am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Neben den Fußballschuhen des Profiteams um den früheren Bayern-Star Xherdan Shaqiri sei auch «sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial» wie die Trikots betroffen sowie «medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann». Daher bat der FC Basel um die Verlegung des für heute Abend angesetzten Super-League-Spiels beim FC Thun. Die Liga gab dem Antrag wegen höherer Gewalt statt.

Verein: Hoher Sachschaden durch Flammen

Nach Angaben der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ist die Ursache des Feuers bisher ungeklärt. Der Brand war demnach im Untergeschoss des St. Jakob-Parks ausgebrochen. Die von den Flammen betroffenen Räume seien durch Ruß und Hitze stark beschädigt worden und könnten vorläufig nicht genutzt werden, hieß es weiter.

Der FC Basel sprach von einem hohen Sachschaden. Neben dem Kabinenbereich des Profiteams von Chefcoach Stephan Lichtsteiner seien auch «das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen» beschädigt worden. Erst Ende März hatte die deutsche Nationalmannschaft im St. Jakob-Park ein Länderspiel gegen die Schweizer Auswahl bestritten.