Der frühere Borussia-Spieler Rosicky muss seinen Posten als Sportdirektor bei Sparta Prag räumen. Auch Trainer Brian Priske geht - was steckt hinter dem personellen Umbruch?

Prag (dpa) – Der Ex-Dortmunder Tomas Rosicky muss seinen Posten als Sportdirektor beim tschechischen Fußball-Erstligisten Sparta Prag räumen. Darauf hätten sich beide Seiten einvernehmlich geeinigt, teilte der Verein mit.

«Wir sind gemeinsam übereingekommen, dass wir dieses Kapitel schließen und weitergehen müssen», teilte der Vorstand als Begründung für die Entscheidung mit. Ob Rosicky dem Verein in anderer Funktion verbunden bleibt, ist noch offen. An seine Stelle trete der Ex-Fußballprofi Tomas Sivok.

Niederlage als Auslöser

Als Auslöser für den Personalwechsel nannten Medien die 1:3-Niederlage gegen den nordböhmischen Verein Liberec vom Sonntag. Der aus Dänemark stammende Sparta-Trainer Brian Priske muss ebenfalls seinen Hut nehmen. Der Umbruch kommt kurz vor dem Spiel gegen Alkmaar in der Europa League am Donnerstag.

Der 46 Jahre alte Rosicky war seit Dezember 2018 Sportdirektor bei Sparta gewesen. In seiner Zeit als Mittelfeldspieler wurde er 2002 mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Es folgten weitere Stationen unter anderem bei Arsenal, bevor er ins Management wechselte. Für die tschechische Nationalmannschaft absolvierte er 105 Länderspiele.