Madrid (dpa) – Der spanische Fußballverband RFEF hat aufgrund des schweren Zugunglücks mit Dutzenden Toten den heutigen Pokal-Spieltag abgesagt. Alle geplanten 24 Spiele werden verschoben, wie der Verband mitteilte. Genauere Informationen zu den Nachholterminen soll es demnach in den nächsten Tagen geben. Die beiden Top-Mannschaften Real Madrid und FC Barcelona sind von der Verschiebung der Erstrunden-Begegnungen nicht betroffen, sie steigen erst später in den Wettbewerb ein.

Bei einem schweren Zugunglück sind in Spanien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen am Morgen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Es gebe auch Dutzende Verletzte, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha im spanischen Fernsehen.