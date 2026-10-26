Prestigeträchtige Auszeichnung
Spanierin Putellas gewinnt wieder den Ballon d'Or
Ballon d'Or 2026
Die Spanierin Alexia Putellas wurde erneut geehrt.
Kin Cheung. DPA

Am FC Barcelona führte bei den Fußballerinnen im vergangenen Jahr kein Weg vorbei. Die überragende Spielerin wird in London mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

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London (dpa) – Die spanische Ausnahmefußballerin Alexia Putellas ist zum dritten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Die 32-Jährige, die bereits 2021 und 2022 mit dem prestigeträchtigen Preis geehrt worden war, hatte den FC Barcelona in der vergangenen Saison zum Gewinn der Champions League, der Meisterschaft und des nationalen Pokals geführt. Bei der Journalistenwahl setzte sie sich unter anderem gegen die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern durch.

Putellas hatte in der vergangenen Saison in ihren insgesamt 53 Spielen 26 Tore erzielt. Im Sommer war sie nach England zu den London City Lionesses gewechselt. Die Spanierin gehört seit Jahren zur Weltspitze. Sie gelte als «eine der herausragendsten offensiven Mittelfeldspielerinnen ihrer Generation», schrieben die Organisatoren des Preises – das Fachmagazin «France Football» und die Europäische Fußball-Union UEFA.

© dpa-infocom, dpa:261026-930-897701/1

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