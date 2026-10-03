Trotz einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit gelingt Weltmeister Spanien ein 3:1 gegen Tschechien. Damit setzt sich eine besondere Serie der Iberer fort.

Oviedo (dpa) – Fußball-Weltmeister Spanien hat in der Nations League den erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente gewann in Oviedo gegen Tschechien mit 3:1 (2:0) und feierte den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. Damit festigten die Iberer nicht nur die Tabellenführung in der Gruppe 3, sondern bauten auch ihre beeindruckende Serie weiter aus: Seit nunmehr 41 Länderspielen sind die Spanier ungeschlagen.

Offensivstar Lamine Yamal (6. Minute) sorgte wie bereits zuletzt beim 4:1 gegen Kroatien erneut für die frühe spanische Führung, Kapitän Rodri (35.) belohnte eine dominante erste Halbzeit der Gastgeber mit dem zweiten Tor.

Nach der Pause verfielen die Spanier aber mehr und mehr in den Verwaltungsmodus, was Jiri Slama mit dem Anschlusstreffer (69.) bestrafte. Mikel Merino (89.) sorgte mit seinem Tor schließlich für die Entscheidung. In der Schlussphase sah Tschechiens Kapitän Ladislav Krejci die Gelb-Rote Karte wegen eines taktischen Fouls.

Ex-Rostocker feiert Tschechien-Debüt

Aufseiten der Tschechen feierte zudem der gebürtige Dresdner Ryan Naderi sein Länderspieldebüt. Der 23 Jahre alte Stürmer, der im Februar für eine Drittliga-Rekordsumme von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers gewechselt war, gab dem tschechischen Verband erst vor wenigen Tagen seine Zusage. Naderi könnte perspektivisch den Platz einnehmen, der durch den Rücktritt von Patrik Schick frei geworden ist.

Für die Spanier geht es zum Abschluss des langen Länderspielfensters am Dienstag in Split zum Rückspiel gegen Kroatien. Tschechien trifft parallel im Wembley-Stadion von London auf England.