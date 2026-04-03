Einen Tag nach der Niederlage gegen Frankreich geht es Kolumbiens Nationalmannschaftskapitän James Rodriguez schlecht. Wie es um die Gesundheit des Ex-Bayern-Profis steht, teilt der Verband mit.

Bogota (dpa) – Sorgen um James Rodriguez: Der frühere Profi des FC Bayern München ist wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie der kolumbianische Fußballverband (FCF) mitteilte, litt der 34-jährige Auswahlkapitän unter starker Dehydration. Die Symptome seien einen Tag nach der 1:3-Niederlage im Testspiel gegen Frankreich am vergangenen Dienstag in Landover nahe Washington aufgetreten. Der Mittelfeldspieler war in der 63. Minute ausgewechselt worden.

Rodriguez, der von 2017 bis 2019 beim FC Bayern spielte und aktuell bei Minnesota United in den USA unter Vertrag steht, musste vorsorglich 72 Stunden in der Klinik bleiben. Nach Angaben des Verbandes befindet sich der Offensivspieler auf dem Wege der Besserung. «Das medizinische Team der kolumbianischen Nationalmannschaft steht in ständigem und abgestimmtem Kontakt mit Minnesota United FC, um seinen Genesungsfortschritt engmaschig zu überwachen», teilte FCF mit.