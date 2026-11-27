Ein Plakat für Palästina, herausgerissene Sitze und Pfefferspray: Bei den Krawallen in Batumi gibt es mehrere Verletzte und Festnahmen. Wer trägt die Verantwortung? Die UEFA handelt.

Batumi (dpa) - Die aus Sicherheitsgründen ins georgische Batumi verlegte Europa-League-Partie zwischen Besiktas Istanbul und Club Hapoel Beer-Sheva hat nun auch noch ein politisches Nachspiel. Nach den schweren Ausschreitungen mit Verletzten und Festnahmen türkischer Fans wurde der georgische Botschafter Archil Kalandia einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ins türkische Außenministerium in Ankara einbestellt.

Die türkische Seite fordere neben einer «umfassenden Untersuchung aller Aspekte der Vorfälle» auch, dass gegen die Verantwortlichen für den aus ihrer Sicht «unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt und die Eingriffe gegen türkische Staatsbürger» die erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet würden.

Türkischer Präsident Erdogan schaltete sich ein

Laut dem georgischen Innenministerium wurden drei Polizisten verletzt und 16 Menschen festgenommen. Die private türkische Nachrichtenagentur IHA meldete, dass die 16 Besiktas-Anhänger inzwischen infolge diplomatischer und rechtlicher Bemühungen wieder freigelassen wurden. Präsident Recep Tayyip Erdogan höchstpersönlich hatte sich eingeschaltet.

Die UEFA verurteilte in einer Stellungnahme am Tag nach dem 2:1 von Besiktas die schweren Ausschreitungen «aufs Schärfste». Der Kontinentalverband kündigte zudem Ermittlungen durch die Ethik- und Disziplinarkommission an. «Gewalt, Aggression, Hass und jede Form von provokativem, diskriminierendem oder extremistischem Verhalten haben im Fußball keinen Platz», hieß es in einer Erklärung, die sich auch auf die Randale beim Spiel von Olympique Marseille gegen Lewski Sofia bezog.

Warum das Heimspiel nicht in Istanbul stattfand

Ende Oktober erklärte die Europäische Fußball-Union, türkische Behörden hätten sie darüber informiert, dass die Partie aus Sicherheitsgründen nicht in Istanbul ausgetragen werden könne. Hintergrund ist das stark angespannte Verhältnis zwischen der Türkei und Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs. Präsident Erdogan hatte Israel wiederholt scharf kritisiert. Zu pro-palästinensischen Solidaritätsbekundungen kommt es bei türkischen Fußballspielen seit Beginn des Krieges regelmäßig.

Die Partie in Batumi hatte unterbrochen werden müssen, nachdem es auf den Rängen zu Auseinandersetzungen zwischen den Besiktas-Fans und Sicherheitskräften gekommen war. Im Besiktas-Block wurde ein Plakat mit der Aufschrift «Widerstand der Besatzung - Freiheit für Palästina» gezeigt.

Polizisten sollen eingegriffen haben, um im Block der Istanbuler Fans auch palästinensische Fahnen zu entfernen. Dem widerspricht das georgische Innenministerium. Das Ministerium erklärt, dass die «gewalttätigen Handlungen und die körperlichen Auseinandersetzungen der Fans mit den Ordnungskräften bereits vor dem Zeigen dieser Fahnen und Transparente begannen, als diese noch auf dem Weg zum Stadion waren».

Auch im Stadion hätten sie randaliert und mit Sitzen nach der Polizei geworfen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Fans im türkischen Block Sitze herausreißen und nach Beamten werfen. Diese setzten daraufhin offenbar Pfefferspray ein.

Türkische Minister intervenieren

Besiktas bedankte sich in einem Beitrag auf der Plattform X bei Erdogan, der laut dem Traditionsclub mit dem Vereinsvorsitzenden Serdar Adali gesprochen und erklärt habe, die Entwicklungen genau zu beobachten. Die Kabinettsmitglieder der türkischen Regierung veröffentlichten ebenfalls Reaktionen auf das Spiel in den sozialen Medien.

Innenminister Mustafa Ciftci erklärte, er habe mit seinem georgischen Pendant Sultan Tamasaschwili telefoniert und seine Besorgnis über die «unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen türkische Staatsbürger» zum Ausdruck gebracht. Die Ereignisse hätten gezeigt, wie wichtig es sei, dass türkische Mannschaften ihre Heimspiele im eigenen Land austragen, schrieb Ciftci.