Norwegen steht dank Superstar Haaland im Viertelfinale der Nations League und ist damit ein möglicher Gegner Deutschlands. Portugal holt den Gruppensieg, Nordirland steigt in die Liga A auf.

Kopenhagen (dpa) – Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat am letzten Spieltag der Nations League den Viertelfinaleinzug geschafft und könnte in der K.o.-Phase nun auf Deutschland treffen. Durch den dramatischen 3:2 (2:1)-Sieg in Dänemark kamen die Norweger als Zweiter der Gruppe 4 weiter. Superstar Erling Haaland traf in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Weiterkommen. Portugal gewann nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo mit 3:2 in Wales. Nordirland steigt nach einem 1:1 gegen Ungarn in die Liga A auf.

Dänemark gelang dank Rasmus Höjlund (11.) und Pierre-Emile Höjbjerg (14.) ein Auftakt nach Maß. Haaland (37.) nutzte dann einen groben Schnitzer von Dänemarks Torhüter Mads Hermansen für den 1:2-Anschlusstreffer aus. Martin Ödegaard (84.) ließ Norwegen mit dem Ausgleich hoffen; Haaland sorgte dann per verwandeltem Handelfmeter (90.+6) für ekstatischen Jubel.

Auf wen Norwegen im Viertelfinale trifft, entscheidet sich am Freitag. Dann findet in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) die Auslosung statt. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ein möglicher Gegner von Deutschland, das als Gruppensieger in das Viertelfinale eingezogen war.

Portugal holt Gruppensieg, Nordirland steigt auf

Durch einen 3:2 (2:2)-Erfolg in Wales machte Portugal den Gruppensieg perfekt. Für die Südeuropäer war es das zweite Länderspiel nach dem Rücktritt von Star-Spieler Cristiano Ronaldo, der sich zuvor mit Nationaltrainer Jorge Jesus zerstritten hatte. Bruno Fernandes (11.), Pedro Neto (43.) und Carlos Forbs (70.) trafen für Portugal, Wales drehte dank David Brooks (13.) und Sorba Thomas (41.) zwischenzeitlich das Spiel. Die Gäste waren nach einer Roten Karte von Torschütze Neto ab der 74. Minute nur noch zu zehnt.

Den Aufstieg in die Liga A hat Nordirland perfekt gemacht. Durch ein 1:1 (0:1)-Unentschieden in Ungarn sicherten sich die Nordiren den Sieg in der Gruppe 2 der Liga B. Ungarns 1:0-Führung durch Barnabas Varga (35.) glich Justin Devenny (65.) aus. Als Zweiter kann sich Ungarn noch über die Playoffs für die Liga A qualifizieren. Das können auch Irland (3:0 gegen den Kosovo) und Bosnien-Herzegowina (2:1 gegen Rumänien) schaffen.