Bei der Fußball-WM ist er über Nacht zum Social-Media-Star geworden. Kap Verdes Torwart Vozinha über die Nachteile seiner Berühmtheit und wie diese sich sogar auf seine Eltern auswirken.

Lissabon (dpa) – Kap Verdes Star-Torhüter Vozinha ist mit seiner plötzlichen Berühmtheit nach der Fußball-WM nicht glücklich. «Wenn ich die Wahl zwischen meinem heutigen Leben und meinem früheren hätte, würde ich mich für mein früheres Leben entscheiden», offenbarte er in einem Interview der englischen Zeitung «The Observer». Er habe seine Ruhe und seinen Frieden verloren. Nach der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko hatte seine Followerzahl bei Instagram fast die 30-Millionen-Marke geknackt.

«Wenn ich in ein Restaurant gehe, will ständig jemand ein Foto mit mir machen oder bittet mich um ein Autogramm», sagte der 40 Jahre alte WM-Held. «Noch schlimmer: Jemand filmt mich». Das habe sich in seinem Leben am meisten verändert. «Viele Menschen wollen berühmt sein und in der Öffentlichkeit stehen, aber sie sehen nur die positiven Seiten dieser Realität».

Die eher weniger positiven Seiten seiner Bekanntheit bekommen ihm zufolge auch seine Eltern zu spüren. Seine Mutter erhalte demnach täglich Besuch von Fans. Sein eher zurückhaltender Vater habe dagegen gelernt, Abstand zu halten. Sie müssten lernen, damit umzugehen und Grenzen zu setzen, sagte Vozinha. «Ich bin nicht da, also kann ich ihnen nicht helfen».

Die Berühmtheit kam über Nacht

Weniger als 50.000 Follower hatte er auf Instagram vor der WM. Am Final-Wochenende stand der Kapverdier dann bei mehr als 29 Millionen. Etwas mehr als zwei Monate nach dem Turnier sind es noch immer stolze 28,4 Millionen Follower.

Seine blitzartig gestiegene Bekanntheit machte ihn über seine Fähigkeiten als Torwart hinaus interessant. «Ich weiß, dass während der WM viele Unternehmen und Marken mit mir zusammenarbeiten wollten», berichtete er. Welche Angebote in Zukunft kommen würden, wüsste er nicht. Klar sei für den Keeper aber, dass er derzeit nicht mit Tabak-, Alkohol- oder Wettanbietern zusammenarbeiten wolle.

Spektakulärer Empfang in Chile

Im August wurde Vozinha beim chilenischen Rekordmeister Colo Colo Santiago de Chile vorgestellt und empfangen wie ein Rockstar. In der Nationalmannschaft wollte Vozinha den Angaben des Mediums zufolge seine Karriere eigentlich nach der WM beenden. Er fühle sich aber noch immer gut, sagte er im Interview. Derzeit bestreitet er mit dem Team der Kap Verde die Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup. Nach einer 1:3-Niederlage zu Beginn der Qualifikation gegen Mali geht es für ihn und die Mannschaft am Dienstag gegen Ruanda weiter.

Interview mit «The Observer»