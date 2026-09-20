Die Bilder vom Unfall des früheren Harry-Kane-Kollegen Andros Townsend beim Aufwärmen lassen Schlimmes befürchten. Doch der Fußball-Profi verletzt sich nicht schwer - und sorgt für Lacher.

Pattani (dpa) – Über diesen Schockmoment machte der frühere Harry-Kane-Kollege Andros Townsend am Ende sogar Witze. Der einstige englische Fußball-Nationalspieler ist im Rahmen des Spiels seines Clubs PT Prachuap FC in Thailand bei einem verrückten Unfall von einer Rasenwalze überrollt worden.

Der 35-Jährige änderte beim Aufwärmen in der Halbzeitpause in Pattani plötzlich seine Richtung und wurde von dem motorisierten Fahrzeug erfasst – schockiert schauten die Mitspieler auf Townsend. Glück im Unglück: Der Flügelspieler verletzte sich nicht schwer und konnte beim 3:0-Erfolg seines Teams in der Schlussphase sogar noch eingewechselt werden.

Kuhhoden und Kreuzband

Townsend, der früher in der Premier League mit Kane für Tottenham Hotspur spielte und danach unter anderem für den FC Everton und Crystal Palace auflief, nahm den gefährlichen Unfall in sozialen Medien mit Humor. Er teilte den Unfall als Filmchen, zudem schickte er ein Spider-Man-Meme. Dort hieß es, ein roher Kuhhoden in seinem Körper halte sein Kreuzband zusammen.

Dies dürfte eine Anspielung sowohl auf seine mitunter ungewöhnliche Ernährung als auch auf eine Kreuzbandverletzung vor einigen Jahren sein. Townsend hatte sich 2022 bei Everton schwer am vorderen Kreuzband verletzt und war anschließend mehr als ein Jahr ausgefallen. Der 35-Jährige, der England im Jahr 2024 verlassen hat, zeigt im Internet gerne, was er so isst. So sagte er mal, dass er zur Regeneration gerne gedämpfte Hühnerfüße verspeise.

«The King of Memes in Thai League History»

Zum Abschluss des Zwischenfalls postete Townsend noch einen Comic. «The King of Memes in Thai League History», hieß es darin. Es ist nicht seine erste kuriose Erfahrung im thailändischen Fußball. Zuvor hatte der frühere englische Nationalspieler unter anderem mit einem völlig durchnässten Eckballbereich zu kämpfen und erzählte einmal, sich mangels Handtuchs nach einer Dusche mit einer Socke abgetrocknet zu haben.