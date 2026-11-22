Fällt der nächste Superstar aus? Paris Saint-Germain zahlt einen hohen Preis für den Sieg in Nizza. Angreifer Désiré Doué wird unter Tränen vom Platz getragen. Die Sorgen sind groß.

Paris (dpa) – Frankreichs Meister Paris Saint-Germain bangt um Désiré Doué. Der Nationalspieler hat sich beim 3:2-Sieg des Tabellenführers bei OGC Nizza wahrscheinlich eine schwere Knieverletzung zugezogen und droht für lange Zeit auszufallen.

Doué war in der 38. Minute plötzlich unter Schmerzen schreiend zu Boden gegangen, nachdem sein Knie ohne gegnerische Einwirkung nachgegeben hatte. Nach einer ersten Behandlung musste Doué auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Es sei «offensichtlich, dass es eine schwere Verletzung ist», sagte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem Abpfiff zu der Horrorszene.

Die Pariser befürchten einen Kreuzbandriss bei dem 21 Jahre alten Angreifer. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Enrique rechnet jedoch mit einem längeren Ausfall von Doué. «So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau. Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird», sagte er.

Für PSG wäre es der zweite herbe Verlust innerhalb kurzer Zeit, nachdem sich Stürmerstar Chwitscha Kwarazchelia vor wenigen Wochen bereits einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und monatelang fehlt.