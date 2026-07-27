Slavko Vincic war der erste Schiedsrichter aus Slowenien in einem WM-Finale. Nun zieht er sich nach einer langen internationalen Laufbahn zurück.

Maribor (dpa) – Nach dem WM-Finale ist Schluss: Slavko Vincic beendet seine Karriere als Fußball-Schiedsrichter. Das teilte der slowenische Fußballverband mit. Der 46-Jährige leitete vor gut einer Woche noch das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien (1:0 nach Verlängerung) und war damit der erste Hauptschiedsrichter seines Heimatlandes in einem WM-Finale.

Zum Abschluss seiner Laufbahn wurde Vincic nach Verbandsangaben vom Internationalen Institut für Fußballgeschichte und -statistik als bester Schiedsrichter des Turniers ausgezeichnet. Zudem erhielt er den renommierten Giulio-Campanati-Preis. Diese Auszeichnung wird von einer Fachjury aus Sportdirektoren, ehemaligen Schiedsrichtern und Journalisten vergeben, die den besten Referee des jeweiligen Endturniers ehrt.

Der aus Maribor stammende Referee gehörte seit 2010 der FIFA-Liste an und leitete in seiner Karriere zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers, das Champions-League-Endspiel 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid sowie zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften.