Nationalspieler Havertz trifft in der neuen Saison mit dem englischen Meister Arsenal auf einen Liga-Rückkehrer. DFB-Kollege Woltemade von Newcastle United bekommt es mit einem Top-Club zu tun.

London (dpa) – Premier-League-Sieger FC Arsenal um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz trifft zum Auftakt der neuen Saison auf Aufsteiger Coventry City. Das von Ex-Nationalspieler Frank Lampard trainierte Team war nach 25 Jahren Abstinenz wieder in die englische Spitzenklasse zurückgekehrt. Die Partie im Emirates-Stadion wird am Freitag, dem 21. August (21.00 Uhr Ortszeit) ausgetragen.

Zwei Tage später trifft Havertz' DFB-Kollege Nick Woltemade mit Newcastle United auf den FC Liverpool. Der englische Rekordmeister, der 2025 den Meistertitel gefeiert hatte, tritt dann zum ersten Mal in der Liga mit seinem neuen Trainer Andoni Iraola an. Fabian Hürzeler, der frühere Trainer des FC St. Pauli, spielt mit seinem Club Brighton & Hove Albion am selben Tag gegen Europa-League-Sieger Aston Villa.