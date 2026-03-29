Der 80 Jahre alte Coach bricht beim Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen die Slowakei zusammen. Ersthelfer stabilisieren seinen Zustand. Im Krankenhaus muss er aber vorerst bleiben.

Bukarest (dpa) – Rumäniens Fußball-Nationaltrainer Mircea Lucescu hat Medienberichten zufolge einen Zusammenbruch erlitten und wird im Universitätsklinikum Bukarest wegen einer schweren Herzrhythmusstörung behandelt. Der 80-Jährige werde deshalb nicht am Spielfeldrand stehen, wenn Rumänien am kommenden Dienstag in Bratislava zu einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei antritt, teilte der Rumänische Fußballverband (FRF) in Bukarest mit.

Lucescu habe sich beim letzten Training vor der Abreise in die Slowakei unwohl gefühlt, hieß es in der Mitteilung weiter. Anwesende Ambulanzteams hätten Erste Hilfe geleistet und dafür gesorgt, dass er in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Das Bukarester Universitätsklinikum gab bekannt, dass bei dem Trainer eine schwere Herzrhythmusstörung festgestellt wurde. Er werde stationär behandelt.

Keine Spielabsage

Der Fußballverband bemühte sich eigenen Angaben zufolge um eine Absage des Spiels in Bratislava. Dies habe sich jedoch nicht als durchführbar erwiesen. Die Betreuung der Mannschaft übernehme nun Co-Trainer Ionel Gare, ein ehemaliger Auswahlspieler.

Lucescu war im Sommer 2024 zum Coach der Nationalelf bestellt worden. Er hatte schon von 1981 bis 1986 die rumänische Auswahl trainiert und sie 1984 zur EM geführt. Danach folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtjor Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew.