Ob Florian Wirtz das mitbekommen hat? Der Schuss eines Rugbyballs während der Partie des deutschen Nationalspielers wird untersucht. Für Gesprächsstoff sorgt auch der Kopfball eines Komikers.

Brentford (dpa) – Ein von einem Hochhaus ins Stadion geschossener Rugbyball bei einem Spiel mit Florian Wirtz beschäftigt die Polizei in England. Während des Premier-League-Spiels zwischen dem FC Brentford und dem FC Liverpool (1:2) wurde der Ball unter Gelächter und Gegröle von einem Gebäude in der Nähe des Stadions in Richtung Spielfeld geschossen. Videos, die das zeigen, verbreiteten sich anschließend in Sozialen Medien.

Brentford arbeitet mit Polizei zusammen

Wie der gastgebende Club Brentford mitteilte, habe man den Fall der Polizei übergeben. Man unterstütze die Behörden bei ihren Ermittlungen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gegebenenfalls eine Strafverfolgung nach sich ziehen könnten.

Die Sicherheit von Fans, Mitarbeitern, Spielern und Offiziellen am Spieltag habe höchste Priorität, und der Verein werde alle Bemühungen unterstützen, um sicherzustellen, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in der Mitteilung.

Die offizielle Stellungnahme von Brentford bestätigt den Vorfall, nicht die Echtheit der kursierenden Aufnahme. In einem weiteren Video sieht man, wie ein Mitarbeiter im Inneren des Stadions den Rugbyball davonträgt, während das Spiel weiterlief. Verletzte wurden keine gemeldet.

Und dann war da noch der Komiker mit dem Kopfball

Das Spiel sorgte auch mit einer anderen abseitigen Aktion für Gesprächsstoff. Der Komiker Lloyd Griffith brachte Fans zum Lachen, als er einen auf die Tribüne fliegenden Ball wegköpfte. Griffith sagte laut einem Bericht der «Sun», dies sei ein Lebenstraum von ihm gewesen. Er dankte Liverpool-Star Alexis Mac Allister für die Vorlage.

Die Reds hatten das Spiel mit 2:1 gewonnen. In Überzahl drehten die Gäste die Partie, Nationalspieler Wirtz steuerte die Vorlage zum Ausgleichstreffer bei.