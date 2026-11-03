EM-Qualifikation
Ronaldo-Sohn erstmals für Portugals U17 nominiert
Ronaldos Sohn Cristiano
Für Portugals U15 und U16 kam Cristiano Ronaldos Sohn bereits zu Einsätzen. (Archivbild)
Armando Franca. DPA

Für die U15 und U16 hat er bereits Tore erzielt, nun wurde Cristiano Ronaldos Sohn erstmals für Portugals U17 nominiert.

Lissabon (dpa) – Der Sohn von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist erstmals für Portugals U17-Nationalmannschaft nominiert. Cristiano dos Santos steht auf der Liste der 23 Spieler für das Team, das zwischen dem 6. und 17. November drei EM-Qualifikationsspiele bestreiten wird. Zuvor war der 16-Jährige schon für die U15 und U16 des portugiesischen Verbandes aufgelaufen und hatte in bislang 13 Spielen fünf Tore erzielt. Ronaldo Jr. spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien für Al Nassr.

© dpa-infocom, dpa:261103-930-935888/1

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