Fußball
Rebrow nicht mehr Nationaltrainer der Ukraine
Serhij Rebrow
Ist nicht mehr Trainer der Ukraine: Serhij Rebrow (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Nach dem Scheitern in den Playoffs trennt sich die Ukraine von Trainer Rebrow. Ex-Stürmer Schewtschenko spricht von einem Neuanfang für das Fußball-Nationalteam.

Lesezeit 1 Minute

Kiew (dpa) – Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

«Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden», sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.

Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs. Der frühere Stürmer werde dem Verband aber als Vizepräsident und Mitglied des Exekutivkomitees weiter zur Verfügung stehen.

© dpa-infocom, dpa:260422-930-980436/1

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