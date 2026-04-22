Kiew (dpa) – Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.
«Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden», sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.
Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs. Der frühere Stürmer werde dem Verband aber als Vizepräsident und Mitglied des Exekutivkomitees weiter zur Verfügung stehen.
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