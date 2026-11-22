Der Tod des spanischen Stürmers Jesús de Miguel nach einem Foul hat die Fußball-Welt tief bewegt. In seiner Heimatstadt Madrid erinnert auch der bedeutendste Verein der Welt an den Verstorbenen.

Madrid (dpa) – Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat vor dem Heimspiel gegen Celta de Vigo (2:1) eine bewegende Gedenkfeier für den verstorbenen Fußball-Profi Jesús de Miguel abgehalten. Die Spieler beider Teams bildeten im Bernabéu-Stadion ein Spalier. Dabei trugen sie jeweils die Rückennummer und den Namen des Stürmers von CD Teneriffa, der am 3. November nach einem Zweitliga-Spiel an den Folgen eines Zusammenpralls mit dem gegnerischen Torwart starb.

Durch das Spalier betrat die Familie von Jesús de Miguel den Rasen. Sie wurde von beiden Clubpräsidenten begleitet. Die Kapitäne von Celta de Vigo, der Real-Männer und der Real-Frauen überreichten der Familie jeweils ein Trikot, das ebenfalls mit Namen und Rückennummer von Jesús de Miguel bedruckt wurde. Der Stürmer kam gebürtig aus Madrid.

Die rund 74.000 Zuschauer im Bernabéu-Stadion würdigten den Verstorbenen mit einer Schweigeminute. Auf der Tribüne saß auch der Tennis-Star Rafael Nadal, der erst wenige Stunden zuvor in den Vorstand von Real Madrid gewählt worden war.