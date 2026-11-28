José Mourinho und Real Madrid eilten zuletzt von Sieg zu Sieg. Völlig unerwartet endet die Serie in einem Liga-Heimspiel. Zudem fliegt Jude Bellingham vom Platz.

Madrid (dpa) – Nach zehn Pflichtspiel-Siegen nacheinander ist die Erfolgsserie von Real Madrid völlig überraschend gerissen. Der spanische Fußball-Rekordmeister verlor sein Liga-Heimspiel gegen Deportivo Alaves mit 1:2 (0:1) und verpasste es, vorerst nach Punkten zu Tabellenführer FC Barcelona aufzuschließen. Toni Martinez (22. Minute) und Angel Perez (61.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, ehe Kylian Mbappé (69.) Real wieder Hoffnung gab.

Kurz vor dem Ende schien das Team von Startrainer José Mourinho doch noch die Niederlage abwenden zu können, als Schiedsrichter Cesar Soto Grado zunächst auf Elfmeter entschied. Nach Video-Überprüfung aber erkannte der Referee eine Schwalbe von Jude Bellingham und zeigte dem bereits verwarnten Engländer Gelb-Rot (88.). Damit liegen die Königlichen als Tabellendritter weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der am Sonntag bei Deportivo A Coruna gefordert ist.