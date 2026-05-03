Der FC Barcelona muss warten: Real Madrid gibt sich im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft noch nicht geschlagen. Ein Brasilianer hält mit einem Doppelpack die Titelentscheidung offen.

Barcelona (dpa) – Real Madrid hat die Entscheidung um die spanische Fußball-Meisterschaft noch einmal vertagt. Dank eines Doppelpacks von Sturm-Ass Vinicius Junior siegten die «Königlichen» bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (0:0). Die Tore vor 31.733 Zuschauern erzielte der Brasilianer in der 55. und 66. Minute.

Vier Spieltage vor Saisonende hat Real damit weiter elf Punkte Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona. Das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der die Katalanen die zweite Saison betreut, muss damit noch etwas auf den insgesamt 29. Meistertitel warten.

Barça hatte am Samstag mit dem 2:1 bei CA Osasuna in Pamplona vorgelegt. Am nächsten Sonntag steht dann der Clásico Barcelona-Real an.