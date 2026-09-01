Mit Lionel Messi verlässt der vielleicht Größte, den es gab, die Bühne der Fußball-Nationalmannschaft. Er wird nicht mehr für Argentinien spielen. Eine Nachricht mit weltweiter Wirkung.

Rosario/Miami (dpa) – Lionel Messi und Argentinien – dieses Kapitel seiner Geschichte ist geschlossen. Der Weltmeister von 2022 beendet mit 39 Jahren seine Karriere in der Nationalmannschaft der Südamerikaner. So reagieren internationale Medien:

Argentinien

«Clarín»: «Das Ende einer Ära.»

«TyC Sports»: «Weltweite Sensation: Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft angekündigt. 'La Pulga' veröffentlichte einen Brief, in dem er erklärte, dass er das Trikot der 'Albiceleste' nicht mehr tragen und von nun an nur noch ein Fan unter vielen sein werde.»

«Olé»: «Danke, Leo. Du bist ewig. Messi verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft.»

«Pagina12»: «Eine Ära geht zu Ende. Der Star selbst hat seinen Rücktritt in den sozialen Netzwerken bestätigt. In 20 Jahren gewann er eine Weltmeisterschaft und holte zweimal die Copa América. Außerdem bestritt er zahlreiche Endspiele und war der unbestrittene Held der Mannschaft.»

«La Nación»: «Nach dem Tod seines Vaters Jorge hatte er eingeräumt, dass sein Körper nicht mehr so mitmachte, wie er es sich wünschte, und auch einige Teamkollegen hatten in den letzten Tagen angedeutet, dass das Ende nahe sei. (...) Argentinien tritt auf dem Weg ins Jahr 2030 in eine Phase der Erneuerung ein: Mehrere Zyklen neigen sich dem Ende zu, es gibt viel neu aufzubauen, und sogar die weitere Amtszeit von Lionel Scaloni über den Dezember hinaus steht in Frage.»

«Diario Uno» (Mendoza): «Zwei Meilensteine in Lionel Messis sportlicher Laufbahn wurden von Hand festgehalten. Im Dezember 2000 hielt der FC Barcelona auf einer Papierserviette die Zusage fest, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er war damals 13 Jahre alt. Heute, mit 39 Jahren, gibt Lionel Messi selbst in einer handschriftlichen Botschaft seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt (...).»

Chile

«La Tercera»: «Jetzt also wirklich? Lionel Messi verkündet eine der wichtigsten Entscheidungen seiner Karriere. Er hatte dies bereits zuvor angekündigt, nach den Niederlagen gegen Chile im Finale der Copa América 2015 und der Copa América Centenario im Jahr darauf, doch nun scheint es endgültig zu sein.»

Brasilien

«Folha de S. Paulo»: «Messis Karriere mit Argentinien begann mit einem Irrtum und endete im Ruhm.»

«Portal R7»: «Er war das größte Genie, das jemals das Trikot Argentiniens trug.»

Großbritannien

«The Sun»: «'Der richtige Moment': Lionel Messi verlässt Argentinien ERNEUT – die Legende veröffentlicht nach dem tragischen Tod seines Vaters eine emotionale Erklärung.»

«Daily Mail»: «Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft: Der 39-Jährige verabschiedet sich nach der Niederlage im WM-Finale gegen Spanien – nur wenige Wochen nach dem Tod seines Vaters.»

«Independent»: «Messi, der vielleicht größte Spieler aller Zeiten, hatte gehofft, seine Mannschaft zu zwei Turniersiegen in Folge zu führen, musste jedoch in der Verlängerung eine 0:1-Niederlage gegen Spanien hinnehmen.»

Spanien

«Marca»: «Die Fußballwelt betrauert Leo Messis Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft. Der Star verabschiedete sich am Montag mit einem bewegenden Brief von der Nationalmannschaft, und die Fußballfans vermissen ihn bereits.»

«As»: «Lionel Messi sagt der argentinischen Nationalmannschaft adiós.»

«Sport»: «Der aus Rosario stammende Spieler ist nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, einen Schlussstrich unter eine internationale Karriere zu ziehen, die viele Freuden, aber auch Enttäuschungen mit sich gebracht hat, die jedoch vor allem eine Lehre hinterlässt, die über alles hinausgeht: Es ist nie zu spät, für seine Träume zu kämpfen.»

Frankreich

«Le Figaro»: «Die argentinische Legende, 39 Jahre alt, hat beschlossen, die Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.»

«L'Équipe»: Lionel Messi wird nicht mehr das argentinische Trikot tragen. (...) Auch sein letztes Turnier wurde seinem Status gerecht.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Messi, ein Abschiedsbrief.»

«Corriere dello Sport»: «Lionel Messi hat seine Entscheidung getroffen: Er wird nicht mehr für die argentinische Nationalmannschaft spielen. Sein letztes Spiel mit der Albiceleste wird das verlorene WM-Finale in den USA gegen Spanien bleiben.»

«Corriere della Sera»: «Messi, der Abschied des Größten von seiner Nationalmannschaft.»