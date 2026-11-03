Ralf Rangnick plagt sich schon seit längerer Zeit mit Problemen am Sprunggelenk herum. Nun setzt der Coach der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft seine Hoffnungen auf eine weitere Operation.

Wien (dpa) – Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick muss erneut am Sprunggelenk operiert werden. Das verriet der 68-Jährige bei der Kaderbekanntgabe für die Nations-League-Partien gegen Irland am 14. November und gegen Israel drei Tage später. Die Operation wird am 23. November stattfinden.

Rangnick hatte sich im vergangenen Jahr mehreren Operationen unterziehen müssen. Nach Komplikationen bei einem Eingriff durch einen Krankenhauskeim plagt sich Rangnick seit längerer Zeit mit Problemen am rechten Sprunggelenk herum.

Rangnick will wieder schmerzfrei werden

«Dadurch, dass es in den letzten Wochen und Monaten nicht besser geworden ist, sondern tendenziell sogar ein bisschen schlechter, werde ich in einer hoffentlich finalen OP das obere Sprunggelenk versteifen lassen», wurde der gebürtige Schwabe von der österreichischen Nachrichtenagentur APA zitiert.

Er hoffe und gehe nach allen Gesprächen davon aus, dass er «irgendwann Monate später wieder schmerzfrei gehen» könne, erklärte Rangnick. Bei den Länderspielen im März wolle er sich «wieder ohne Knieroller oder Golf-Kart auf dem Platz bewegen», sagte Rangnick. «Das ist das eigentliche Ziel.»