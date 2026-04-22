Ermittler in Mailand stoßen auf ein mutmaßliches Netzwerk von Escortdiensten. Es soll um ein lukratives Geschäft in der Partyszene gehen. In die Causa sollen Dutzende Serie-A-Profis involviert sein.

Mailand (dpa) – Nach der Aufdeckung eines mutmaßlichen Prostitutionsrings in der Mailänder Partyszene laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Übereinstimmenden Medienberichten ist dabei auch eine lange Liste von Profifußballern im Fokus. Darauf finden sich Dutzende Namen als sogenannte Schlüsselwörter in einem Durchsuchungsbefehl der Mailänder Ermittler. Gegen die Spieler – darunter bekannte Serie-A-Profis aus Italien und anderen Ländern – wird nach derzeitigem Stand nicht ermittelt.

Im Zentrum stehen vier Beschuldigte, die seit Montag unter Hausarrest stehen. Den vieren wird vorgeworfen, über eine Eventagentur ein System organisiert zu haben, bei dem Frauen – darunter professionelle Escorts – für Veranstaltungen rekrutiert und «besonders wohlhabenden» Kunden auch für sexuelle Dienstleistungen vermittelt wurden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Vermögenswert von mehr als 1,2 Millionen Euro sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich unter anderem auf den Verdacht der Förderung und Ausbeutung der Prostitution sowie der Geldwäsche.

Zeuginnen werden vernommen

Die Behörden werten derzeit beschlagnahmte Telefone und Datenträger aus und befragen Zeuginnen, um Umfang und Struktur des mutmaßlichen Netzwerks zu klären. Dabei soll auch untersucht werden, ob Teilnehmer der Veranstaltungen kostenpflichtige sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Medienberichten zufolge soll bei einzelnen Treffen auch Lachgas konsumiert worden sein.