Cristiano Ronaldo kann seine Länderspielrekorde in Norwegen nicht ausbauen, doch Portugal gewinnt auch ohne seinen Altstar. Irland besiegt in einem politisch aufgeladenen Duell Israel.

Berlin (dpa) - Ohne Altstar Cristiano Ronaldo und Bruno Fernandes hat Portugal das Topspiel der Nations League in Norwegen mit 2:1 (1:0) gewonnen. Den Siegtreffer von Gonçalo Ramos legte Norwegens Torhüter Örjan Nyland mit einem Fehlpass am eigenen Strafraum auf und wurde dann überlupft (54.).

In einer rasanten ersten Halbzeit hatte João Félix (17.) wie zuletzt beim 1:0 gegen Wales den Führungstreffer der Portugiesen erzielt. Erling Haaland glich kurz nach der Pause mit seinem 65. Treffer im 57. Länderspiel aus (51.). Doch dann patzte Nyland mitten in der norwegischen Drangphase.

Der für Cristiano Ronaldo aufgestellte Mittelstürmer Ramos traf kurz darauf ein zweites Mal ins von Nyland verwaiste Tor (58.). Nur das Eingreifen des Videoschiedsrichters wegen einer knappen Abseitsstellung verhinderte den Doppelschlag. Danach rannte Norwegen auf den erneuten Ausgleich an, kam aber nicht mehr entscheidend durch.

Iren gewinnen aufgeladenes Duell gegen Israel

Irland gewann das politisch aufgeladene Duell gegen Israel im ungarischen Debrecen mit 3:0 (3:0). Die Mannschaft hatte im Vorfeld einen Boykott erwogen, sich bis auf Ersatztorwart Gavin Bazunu letztlich aber dagegen ausgesprochen.

Die Iren liefen mit schwarzen Armbinden auf, «um all derer zu gedenken, die in diesem Konflikt ihr Leben verloren haben», wie es im Vorfeld mit Blick auf die Auseinandersetzung in Nahost hieß. Bei der israelischen Hymne hielten die Iren ihre Köpfe gesenkt, zudem gab es keinerlei Abklatschen vor oder nach dem Spiel.

Die meisten der paar Dutzend Zuschauer im sonst leeren Stadion pfiffen das irische Team konsequent aus. Doch das ließ sich nicht beirren und entschied schon vor der Pause durch die Treffer von Troy Parrott (13.), Adam Idah (16.) und Jack Moylan (25.) die Partie. Moylan zog nach seinem Treffer die Armbinde aus und küsste sie.

Niederlande gewinnen dank Meerdink-Doppelpack

Der deutsche Gruppengegner Niederlande hatte zuvor den ersten Sieg eingefahren. Drei Tage nach dem späten Unentschieden gegen Deutschland gewann das Team des neuen spanischen Trainers Xavi Hernández mit 2:1 (1:0) in Serbien.

Stürmer Mexx Meerdink von AZ Alkmaar schoss in der 30. und 69. Minute seine beiden ersten Länderspiel-Tore für die Niederlande. Das 1:0 erzielte der 23-Jährige per Foulelfmeter. Kurz nach der Pause glich der frühere Frankfurter Luka Jovic zum 1:1 für die Serben aus (46.).

Bitter für Oranje: Stürmerstar Cody Gakpo vom FC Liverpool musste schon in der 17. Minute mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Am Donnerstag hatte der 27-Jährige beim 1:1 gegen Deutschland noch den späten Ausgleichstreffer für sein Team erzielt.

Zweiter Sieg für Österreich

Österreich feierte derweil den zweiten Sieg im zweiten Spiel in seiner Gruppe. Das Team von Trainer Ralf Rangnick bezwang in Wien nach einer souveränen Vorstellung den Kosovo mit 3:1 (1:0). Die Tore für die Österreicher erzielten David Affengruber (23.), der Schalker Junior Adamu (45.+2) und BVB-Profi Carney Chukwuemeka (61.). Die Mannschaft aus dem Kosovo, die vom Deutschen Franco Foda trainiert wird, kam durch Edon Zhegrova (83./Foulelfmeter) nur noch zum Anschlusstreffer.